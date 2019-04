Le phénomène PNL dépasse les frontières

«Ils ont même culminé à la 27e place. C'est assez impressionnant, car contrairement aux artistes électro comme David Guetta ou Kungs, qui ont atteint la première place avec des titres basés sur la rythmique avec des paroles en anglais, PNL a été plébiscité avec un titre chanté en français», décrypte Louis Hallonet, directeur du pôle musiques actuelles au Bureau Export qui aide au développement des artistes hexagonaux à l'étranger.

Depuis sa diffusion le 22 mars, après un teasing qui a duré 20 heures sur leur chaîne YouTube, "Au DD" cumule à ce jour plus de 35 millions de vues. Après 48 heures, PNL cumulait 12 millions de vues et se classait à la première place des tendances YouTube en France, Belgique, Canada, Suisse et Maroc.

Le nouvel album vendredi

Si PNL est avare de mots et communique de façon très parcimonieuse, ses fans se répandent en masse sur les réseaux sociaux dès qu'ils sortent une chanson. «Au DD» et l'album à venir, «Deux frères», encore plus que d'habitude.

Au point que le Billboard américain a intégré PNL à la 10e place du «Social 50» qui recense les cinquante artistes les plus cités sur les réseaux sociaux à travers le monde, se basant sur les chiffres d’interactions sur YouTube, Vevo, Facebook, Twitter, SoundCloud, Instagram et Tumblr.

Reste à savoir désormais si «Deux frères» sera bien l'ouragan annoncé sur les ventes de disques. Leur premier album, «Le Monde Chico», sorti en 2015 a dépassé les 200 000 ventes (Double disque de platine) et «Dans la légende», sorti en 2016, est disque de diamant (+ de 800 000 exemplaires).

