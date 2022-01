FKA Twigs nous embarque pour un tour de son monde

«Magdalene», le deuxième album studio de FKA Twigs, avait marqué de son empreinte 2019. Artiste totale - auteure-compositrice et interprète, productrice, danseuse, réalisatrice et actrice - la Britannique de 33 ans y concrétisait ses ambitions artistiques.

Plus légère sur le papier, sa première mixtape s’avère tout aussi passionnante. «C’est une sucette à la cerise, du jus de pomme quand tu as soif, des amis dans un parc, ta personne préférée, cette phrase que quelqu’un t’a dite qui a tout changé, un avant-match de club, ta meilleure copine qui est toujours en retard mais qui apporte tant à la fête, rencontrer un ami à l’aéroport, juste de la convivialité», détaille FKA Twigs à son sujet.

La Britannique nous emmène pour un voyage musical entre Londres et le quartier de Hackney, Los Angeles, New York et la Jamaïque. On y croise entre autres Pa Salieu, The Weeknd, Jorja Smith, Shygirl ou Daniel Caesar, sur des titres aux ambiances R’nB, électros, dancehall ou reggaeton. Un cocktail réjouissant, pour faire le plein de vitamines et de soleil, FKA Twigs nous offrant ici une facette plus lumineuse et moins torturée de sa personnalité.

(L'essentiel/ Cédric Botzung)