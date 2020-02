Un musée à la gloire de Britney Spears a ouvert

Pour quelques mois, un entrepôt à Los Angeles a été peint en rose et transformé en parc d'attractions à la gloire de la pop-star. «The Zone» a ouvert ses portes le 31 janvier. Il propose aux visiteurs de se prendre en photo dans les décors des clips mythiques de Britney Spears.

Dix salles ont été construites, chacune ayant pour thème une vidéo ou une époque différente de sa vie. Il y a des omissions dans la discographie et l'histoire de la vie de Britney, relève le «Los Angeles Times», peu de traces de son enfance par exemple, mais là n'est pas la question. Célébrer la jeunesse de Britney, c’est aussi célébrer la nôtre.

De la salle de classe de «Baby One More Time» de 1998 à l'ambiance spatiale de «Oops, I Did it Again» en passant par l’avion de «Toxic», rien n’a été laissé au hasard.

Et si tu te poses la question, oui, la période sombre de Britney, le 16 février 2007, lorsqu'elle s'est rasée la tête dans un salon de coiffure et qu'elle s'est fait hospitalisée en janvier 2008 pour troubles mentaux, a été représentée. Le musée a choisi d'interpréter cette époque par une chapelle romantique (ci-dessous), avec des bougies LED et des néons en forme de fleurs et de cœurs un peu partout.

Les costumes de scène de l'icône des années 2000 sont également visibles. Des répliques sont disponibles à la vente dans la boutique de goodies.

Enfin, juste avant la sortie, on se met dans la peau de la star en portant un (faux) python birman albinos, comme Britney lors de sa performance aux MTV Video Music Awards en 2001. On se met aussi face à un mur de paparazzis, en référence à l'époque où Britney Spears faisait la Une des tabloïds. Un stand expose même des dizaines d'exemplaires de la célèbre couverture du magazine «Rolling Stone» en 1999, sur laquelle la star, photographiée par David LaChapelle, pose en tenue sexy.

(L'essentiel)