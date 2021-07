Christophe Maé a hâte de souffler loin de siens

Depuis que la situation s’est améliorée, Christophe Maé est heureux de pouvoir enfin remonter sur scène. Après 18 mois d’arrêt, à cause de la crise sanitaire, le chanteur repart en tournée et il n’attendait plus que ça, même s’il doit laisser derrière lui sa femme, Nadège, et leurs deux fils, Jules, 13 ans, et Marcel, 7 ans. «Avec le confinement, j’avais besoin de prendre l’air. J’aime les miens, mais j’avais besoin de m’éloigner un peu. Comme ça, quand je rentre, je me rends compte encore plus à quel point je les aime. Ma femme et moi, cela fait 17 ans qu’on est ensemble, on s’est construit comme cela», a confié le Français de 45 ans au «Parisien».

L’artiste qui se considère comme «hyperactif» a précisé que la mère de ses enfants ne voyait aucun inconvenient à ce qu’il reprenne la route. Bien au contraire! «Quand je lui ai dit que j’allais repartir, c’était la plus heureuse. J’ai senti dans son regard qu’elle était contente», a-t-il expliqué en riant.

(L'essentiel/lja)