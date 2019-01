Flogging Molly, un pont entre Irlande et Californie

«Life is Good» (La vie est belle) clame Flogging Molly sur son sixième album, paru en 2017, six ans après «Speed of Darkness». Si le groupe emmené par le chanteur Dave King et la violoniste Bridget Regan, deux membres fondateurs, poursuit le combat, celui-ci demeure empreint d’optimisme et de fraternité. On s’emporte, on noie les chagrins au fond d’un verre mais on se serre les coudes.

Jeudi soir, 20 h, à l’Atelier, à Luxembourg-Ville. Complet.

De combat, il est également question sur le single «The Hand of John L. Sullivan». Extrait du dernier album du groupe, ce titre énergique, qui mêle punk et musique celtique, évoque le premier champion du monde de boxe poids lourds. Plus introspectif, ce nouveau disque fait la part belle aux mélodies, comme sur «Welcome to Adamstown» et ses trompettes mariachis.

L’esprit des Pogues flotte chez Flogging Molly, ambassadeur du punk celtique. La formation fondée en 1997, qui a récemment intégré le nouveau batteur Mike Alonso, reste un vrai groupe de scène, qui devrait mettre l’Atelier sens dessus dessous. Dans la joie et la bonne humeur, bien sûr!

(Cédric Botzung/L'essentiel)