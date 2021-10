La pochette de «Nevermind» bientôt modifiée?

L’affaire avait secoué et dépité la planète rock à la fois du mois d'août. Le bébé sur la mythique pochette de «Nevermind», album de Nirvana sorti en 1991, attaquait le groupe de grunge pour pédopornographie et exploitation d’enfant. Dave Grohl, batteur du mythique combo emmené par le regretté Kurt Cobain, est une des quinze personnes visées par la plainte en justice. Il a réagi à cette polémique.

«J’ai plusieurs idées de comment on pourrait modifier cette pochette. On verra bien ce qui va se passer», a dit le leader de Foo Fighters, dimanche 3 octobre 2021 au «Sunday Times». Il a assuré qu’il était persuadé qu’il allait «trouver quelque chose de bien»: «On vous tiendra au courant.»

Sans se départir de son habituel humour, l’Américain de 52 ans a encore ajouté, rapport au procès intenté par le bébé de la pochette: «Je pense qu’on y gagne plus en regardant vers l’avenir et en profitant de la vie plutôt qu’en s’embourbant dans ce genre de trucs. Et, heureusement, ce n’est pas à moi de gérer cette paperasse.»

(L'essentiel/fec)