«Un degré de liberté que je ne pensais pas atteindre»

L'essentiel: Les tournées sont repoussées ou annulées. Comment vis-tu cela?

Zed Yun Pavarotti: C'est assez compliqué par rapport au live, on ne sait pas si on doit se préparer ou non. Dans tous les cas, je veux arriver avec du neuf, et changer la configuration scénique.

Préfères-tu être chez toi pour écrire?

Je ne peux pas écrire n'importe où. Je m'impose des sessions de sept à dix jours pour bosser. Je provoque des moments pour travailler.

Comment choisis-tu les instrus?

Osha a produit tous les morceaux, sauf un, et un interlude. Et il y a pas mal de co-compositions, je compose pas mal à la guitare et je fais aussi les violons. On a déconstruit le modèle classique du rap.

«French Cash» est paru en mai 2019. L'accueil a-t-il été à la hauteur de ce que tu espérais?

C'était une mixtape, je n'avais aucune espérance particulière. Je ne sais pas comment provoquer le succès. Si ça arrive, c'est indépendant de ma volonté. En tout cas, je produis le meilleur de moi-même. Avec «Beauseigne», j'approche un degré de liberté que je ne pensais pas pouvoir atteindre.

Tes influences viennent autant du rap que du rock. Est-ce la parfaite synthèse de l'époque?

Je combine tout ça, c'est le bon côté d'Internet, l'anarchie de la culture de masse. On n'a pas besoin de s'identifier à un style, c'est la sincérité qui paye.

Zed Yun Pavarotti

«Beauseigne», disponible (Caroline).

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)