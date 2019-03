Le clip de Rammstein dévoilé dans sa globalité

Dans un premier temps, le groupe a diffusé jeudi 28 mars 2019 un court extrait de «Deutschland». On y voit les membres de Rammstein en prisonniers juifs dans un camp de concentration. Ils sont sur le point d'être pendus. Cette séquence a rapidement créé la polémique un peu partout.

Au lendemain de cette première diffusion, le groupe allemand a publié l'entier de la vidéo d'une longueur de plus de sept minutes. On y découvre que Rammstein retrace l'histoire allemande. Et c'est plutôt violent. Les images montrent les luttes des Barbares contre les Romains, la révolution industrielle en passant par la période nazie et l'Allemagne de l'est sous l'ère soviétique. Quant à la séquence qui fait débat, elle est bien présente. A noter qu'à la fin de la vidéo, Rammstein finit par exécuter ses bourreaux d'une balle dans la tête. Reste à savoir si la diffusion du clip éteindra la polémique.

Pour rappel, Rammstein se produira au Luxembourg le samedi 20 juillet, dans le cadre du festival Herchesfeld, à Roeser. Tous les billets ont été vendus.

(L'essentiel/fec)