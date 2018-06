Sting et Shaggy croiseront le fer à Belval

Plus les années passent, plus Sting déplace les foules. La star britannique s’était produite à la Rockhal en 2012 devant 3 000 fans, dans une configuration assise, avant de revenir l’année dernière jouer devant 6 000 fans, dans une salle comble. Samedi, ils seront près de 9 500 à venir admirer l’artiste anglais, épaulé du Jamaïquain Shaggy, sous le ciel de Belval, à l’occasion du premier open air organisé dans ce lieu, entre la Rockhal et l’ancien haut-fourneau.

Après un retour au rock opéré sur «57th & 9th», son douzième album solo paru en 2016, Sting est allé chercher l’inspiration du côté des Caraïbes et de la Jamaïque sur son dernier projet. Et c’est aux côtés de Shaggy, l’interprète du tube «It Wasn’t Me», que le Britannique a composé la chanson «Don’t Make Me Wait», avant d’enregistrer finalement un album collaboratif, «44/876».

Dans le cadre de cette tournée, les deux stars partageront la scène, sur laquelle elles présenteront leurs nouveaux titres ainsi que leurs classiques respectifs.

• Sting & Shaggy. Samedi, 19h30, à Esch-Belval. Complet.

(Cédric Botzung/L'essentiel)