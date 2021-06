Les confessions de Tyler, le «Baudelaire» du rap

Oubliez «Igor» et la perruque blonde, appelez-le désormais «Tyler Baudelaire», la «rapstar» globetrotteuse qui kiffe la vie dans les tribunes de Roland-Garros ou sur un yacht sur le lac de Genève. Depuis ses débuts de jeune rappeur excentrique au début des années 2010 à son nouveau statut de star de la musique, Tyler, the Creator a parcouru un sacré chemin. Tant sur le plan créatif qu'en termes de popularité.

Les habitués du Rock-A-Field se souviennent probablement de ce gamin impertinent qui moquait le manque de diversité du public luxembourgeois en 2016. Si la désinvolture fait sans aucun doute partie de sa personnalité, d'aucuns se posent encore la question fatidique à la fin de ce nouvel album «Call Me If You Get Lost»: qui est vraiment Tyler Gregory Okonma? Est-il ce jeune Angeleno dingue de skate à la démarche chaloupée et à l'attitude désinvolte? Ou cet artiste en pleine mutation prêt à se travestir, entretenant l’ambiguïté sur sa sexualité? Voire ce rappeur bling-bling venu dépenser ses millions de dollars à Paris et sur la Côte d'Azur ...

Un peu de tout ça sans doute. Un mystère qui fait indéniablement le charme du personnage devenu une figure majeure de hip-hop depuis 2017 et la sortie du génial «Flower Boy». Habilement teasé avec un numéro de téléphone disséminé un peu partout et renvoyant à une messagerie, «Call Me If You Get Lost» révèle un Tyler plutôt loquace en matière de confession. Épicurien («Hot Wind Blows»), romantique mais malheureux en amour («Wilshire») ou interrogatif sur la prise de parole politique et les réseaux sociaux un an après les manifestations antiracistes («Manifesto»), l'artiste de 30 ans se veut autant adepte de l'examen de conscience que de l'impertinence.

Sur la forme, Tyler, the Creator revient à ses premières amours de jeunesse en offrant un format «mixtape» introduit par DJ Drama. «So 2005» estimeront les plus anciens tandis que les millennials seront un brin déconcertés. «J'avais tellement besoin d'une mixtape Gangsta Grillz avec Drama», avait tweeté Tyler en 2010. Un tweet reposté quelques minutes après la sortie de l'album, accompagné d'un victorieux «Done».

Dans un souci de cohérence, Tyler revient également au rap traditionnel sur la plupart des couplets, abandonnant en partie ses récentes expérimentations, mais sans négliger son identité propre héritée de l'époque Odd Future et magnifiée sur «Flower Boy» et «Igor». Comme sur les sorties précédentes, les invités sont éclectiques. Pharrell Williams, Lil Uzi Vert, 42 Dugg, Ty Dolla $ign, YoungBoy Never Broke Again ou encore le génial Jamie XX à la production sont au service de l’œuvre. Une nouvelle réussite artistique dans la très riche carrière de Tyler, the Creator.

(Thomas Holzer/L'essentiel)