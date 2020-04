Tomorrowland cartonne avec ses live en streaming

Tomorrowland a diffusé en direct mardi, pour la troisième semaine de suite, sur son site web, Facebook, YouTube, Twitch et VK, le programme «United Through Music» («Unis par la musique»). Quatre pointures de la musique électronique se sont succédés derrière les platines durant toute l'après-midi. Chacun jouant, bien évidemment, depuis chez lui. Martin Solveig a ainsi mixé depuis Paris, Sunnery James depuis Friesland (Pays-Bas), Vini Vici depuis Afula (Israël) et Alesso depuis Los Angeles.

Si on ne connait pas encore l'audience de cette édition, celle de la précédente est connue. Elle est hallucinante! Pas moins de 6,9 millions de personnes, de 164 pays différents, ont regardé en direct le mardi 7 avril 2020 tout ou partie du live de Kungs, Nicky Romero, Don Diablo ou encore de Steve Aoki.

Tomorrowland n'a pas indiqué jusqu'à quand il a prévu de diffuser «United Through Music». Ni quels artistes pourraient s'y produire. C'est sur ses réseaux sociaux, et souvent au dernier moment, que le festival annonce ses rendez-vous et leur affiche.

On signalera par ailleurs que les organisateurs de Tomorrowland, qui doit se tenir du 17 au 19 et du 24 au 26 juillet 2020 à Boom, en Belgique, n'ont toujours pas annoncé l'annulation du festival. Ils sont en attente d'une décision du Conseil National de Sécurité. Le bourgmestre de Boom s'est pour sa part prononcé contre la tenue de l'événement qui réunit chaque année près de 400 000 festivaliers venus du monde entier.

