18 ans après «8 Mile», l'ode de Big Sean à Détroit

Elle est la ville la plus déstructurée des États-Unis, symbole de la désindustrialisation déclaré en faillite en 2013, mais aussi celle qui a offert certains des plus grands talents de l'histoire de la musique. 18 ans après «8 Mile», film légendaire dans lequel Eminem joue un jeune rappeur blanc en quête d'ascension, une autre star du rap a décidé de déclarer sa flamme à «Motor City».

S'il n'a jamais caché son amour pour sa ville avec notamment une mixtape hommage en 2012, Big Sean a, cette fois, consacré un album entier à ses racines: «Detroit 2». Son retour sur le devant de la scène, trois ans après ses derniers projet et une panne d'inspiration qu'il a lui même reconnu.

Propulsé superstar au début des années 2010 avec l'aide de Kanye West qui l'a signé sur son label, Big Sean n'incarne pas à proprement parler le côté sombre et caverneux de la métropole du Michigan. Plutôt «petits fours et champagne» que «sueur et Col bleu», l'ex d'Ariana Grande et de la regrettée Naya Rivera révèle un tout autre visage sur ce disque.

Celle d'une célébrité en proie aux doutes, à la dépression et même à la maladie, le rappeur n'hésitant pas à se confier sur le problème cardiaque qui aurait pu lui coûter la vie à la fin de son adolescence. Une évolution dans la carrière de ce pro de la punchline, toujours capable d'accélérer la cadence en termes de flow.

Sur ce point en tout cas, ce nouveau projet rassurera ceux qui pensaient Big Sean inapte à briller à nouveau au micro. Et puis, le MC n'est pas seul. Véritable «blockbuster» rap de la rentrée produit par le très en vogue Hit-Boy, «Detroit 2» rassemble un casting transcendant: Travis Scott, Lil Wayne, Young Thug, Anderson. Paak, Post Malone, sa compagne Jhené Aiko, Diddy, Dave Chappelle, Erykah Badu, Stevie Wonder ou encore le regretté Nipsey Hussle.

Une somme de talents pour un album de 70 minutes, dont plus de 9 minutes dédiées aux amateurs de rap brut façon «8 Mile»: «Friday Night Cypher» rassemble les rappeurs les plus populaires de Détroit, qui enchaînent chacun leur tour un freestyle. Et qui de mieux qu'Eminem pour conclure cet hommage à la cité maudite? Le triomphe local de Big Sean n'est pas d'avoir joué un rôle, mais bien d'avoir su rassembler.

(Thomas Holzer/L'essentiel)