Alex Hepburn signe son grand retour

«"Under" a été un véritable tube en Europe. Je ne m’y attendais pas. Le succès a été fulgurant et le label a voulu que je fasse un deuxième album dans la foulée. J’ai commencé à travailler avec de grands noms du milieu. C’est là que tout a basculé», explique Alex Hepburn dans Paris Match. «J’ai travaillé avec des grands noms du milieu, mais trois mois avant mon mariage, mon fiancé m’a quittée pour une autre. J’ai tout arrêté. Il m’a fallu un an et demi pour me retrouver», avoue-t-elle.

Six ans après «Together Alone», la chanteuse britannique effectue son grand retour avec «Things I’ve Seen». Avec ce second album, l’artiste de 32 ans opère un joli retour aux sources de la soul. «J’ai voulu parler de la vie, de ma vie, du décès de ma sœur, de mon père, du mal que j’ai ressenti après ma rupture. Cet album est un refuge. Il rappelle les raisons pour lesquelles je fais de la musique», ajoute la Londonienne.

Après «I Believe» et «If You Stay» l’an passé, Alex Hepburn a dévoilé un nouvel extrait, «Take Home to Mama».

• Alex Hepburn. «Things I’ve Seen», dispo. (Warner).

(Cédric Botzung/L'essentiel)