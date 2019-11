«Au Luxembourg, chaque fois des bonnes soirées»

«L’essentiel»: Après une courte pause, Skip The Use s’est reformé l’an dernier. Quel sentiment cela procure-t-il?

Mat Bastard: Je suis très heureux de retrouver les fans et la scène. Ces trois dernières années ont été très cool, une bonne expérience, mais retrouvez Skip, ça fait du bien.

Tu as sorti ton album solo entre-temps. Une parenthèse nécessaire?

Oui, j’avais besoin de temps pour travailler la réalisation et la production. J’ai eu l’opportunité d’aller concrétiser ça aux États-Unis, ce fut une expérience exceptionnelle, que j’ai ensuite pu réinjecter dans le projet Skip.

Le duo s’est recentré autour de Yan Stefani et toi. Avez-vous adopté un nouveau fonctionnement?

Le groupe, ça a toujours été Yan et moi en studio, ça n’a pas changé. La différence, ce sont les musiciens qui sont avec nous sur scène. C’est plus abouti, on va encore plus loin avec Nelson et Enzo. Ce sont deux perles rares.

Le nouvel album s’intitule «Past & Future». Un bon résumé de votre état d’esprit?

Oui, on a toujours été un groupe contemporain, et on n’oublie pas d’où l’on vient, ce qui nous a donné envie de faire ce métier. Sur ce disque, on créé des passerelles temporelles entre ce qui nous faisait kiffer et ce qui nous fait kiffer aujourd’hui.

Qu’est-ce qui a inspiré ce quatrième album, aux multiples influences?

Avec Skip The Use, on ne se met aucune barrière ni aucune limite. On est autant fans de Nirvana, NOFX, Rancid, Carl Cox, Amelie Lens ou Post Malone et Kendrick Lamar. Pourquoi se priverait-on d’influences? C’est un peu notre concept.

Un des singles s’appelle «Damn Cool». Qu’est-ce qui représente le cool pour toi aujourd’hui, et comment le rester?

Ce qui représente le cool, c’est ce que l’on fait. Et aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, on est beaucoup dans le paraître, dans l’image. Cette chanson nous a été inspirée par Philippe Ribière, un champion d’escalade handicapé qui a su utiliser son corps pour accomplir quelque chose d’incroyable. Être cool virtuellement, ça ne veut rien dire.

Vous l’avez enregistré chez vous, dans le nord. Pourquoi ce choix?

Parce que je travaille depuis presque deux ans à Cambrai dans un studio exceptionnel, Proville, qui n’a rien à envier aux studios américains. Et j’ai une connexion totale avec Bertrand Charlet, que j’ai présenté à Yan.

Comment s’annonce cette nouvelle tournée?

C’est notre disque le plus abouti. Sur scène, on peut aller encore plus loin qu’avant. On est super contents de venir jouer au Luxembourg. On n’a pas souvent l’occasion, et à chaque fois, c’étaient des bonnes soirées.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)