Bientôt un documentaire sur le show de Beyoncé

Après les séries et le films, Netflix s'intéresse de plus en plus à la carrière des célébrités. Après le footballeur Antoine Griezmann, Lady Gaga ou encore One Direction et avant Maître Gims, le service de vidéos à la demande proposera un documentaire consacré à Beyoncé, le 17 avril prochain.

Intitulée «Homecoming», cette production aura pour thème les coulisses du concert de la chanteuse à Coachella, en 2018. Dans son communiqué, Netflix promet «des images sincères et des interviews qui détaillent la préparation et l'intention de la star». Dans la bande-annonce, on découvre évidemment des images du show, des répétitions, mais également du mari de Beyoncé, JAY-Z et de ses enfants, Blue Ivy, Sir Carter et Rumi.

(L'essentiel/jfa)