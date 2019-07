Quand Nicki se faisait «virer sur le champ»

Nicki Minaj était sur le plateau du Tonight Show, de Jimmy Fallon, lorsqu'elle a raconté une mésaventure survenue à l'époque où elle était serveuse dans le restaurant de fruits de mer Red Lobster. En effet, la rappeuse s'est fait virer après une échauffourée avec des clients particulièrement retords.

«Je marchais jusqu'à cette femme, et elle et son copain quittaient le restaurant, s'est-elle souvenue. Et ils m'avaient pris mon stylo et ne m'avaient pas laissé de pourboire. J'ai été jusqu'à leur voiture et j'ai tapé à la fenêtre en disant «Rends-moi mon stylo».

La situation a vite dégénéré, ce qui a valu à Nicki Minaj d'être remerciée par le manager. «Le manager m'a virée sur le champ», a-t-elle continué.

Durant la séquence, Nicki Minaj, ainsi que Jimmy Fallon, ont revêtu des uniformes de chez Red Lobster, afin de faire le service sur le plateau. Et la star semblait à l'aise dans ce rôle, surtout au moment de servir une table de convives originaires de Trinidad, sa patrie d'origine. «Mon pays! Mon pays est dans la place», s'est-elle exclamée.

