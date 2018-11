Katie Melua s’impose en reine de l’hiver

Dès son premier album, «Call Off the Search», vendu à près de 2 millions d’exemplaires en 2003 seulement au Royaume-Uni, Katie Melua s’était invitée, à 19 ans, dans la cour des grands. La chanteuse britannique confirmait par la suite avec «Piece by Piece» (2005) et «Pictures» (2007), des albums plusieurs fois disques de platine. Au total, plus de 32 millions d’albums vendus dans le monde pour l’artiste d’origine géorgienne.

Katie Melua

Vendredi, 20h30, à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 48/70 euros.

Mais, en 2010, Katie Melua s’effondre, victime de dépression. «Dans ce métier, on se croit supérieur, comme si le monde tournait autour de nous», expliquait-elle dans une interview à The Independant. Un mal pour un bien. «Ce fut l’une des meilleures choses qui me soient arrivées», avouait-elle.

Ce coup d’arrêt ne fut heureusement qu’une parenthèse dans la carrière de Katie Melua, qui a sorti quatre albums entre 2010 et 2016. C’est d’ailleurs dans le cadre du prolongement de la tournée européenne du dernier opus en date, «In Winter», que la chanteuse de 34 ans fait à nouveau étape au Luxembourg. Elle sera accompagnée pour l’occasion par de nombreux musiciens et par une chorale féminine. En plus des chansons du septième opus, la Londonienne offrira ses classiques et dévoilera de nouveaux morceaux.

