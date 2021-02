Jessia: un tube surprise grâce à TikTok

C’est la magie de la plateforme chinoise, serait-on tenté d’écrire. Début janvier 2021, Jessia, une chanteuse de Vancouver, a posté une vidéo de 15 secondes où elle chante a capella depuis sa voiture. «Je ne sais pas si c’est complètement pourri ou si c’est un tube, mais…» a-t-elle prévenu. Peu après, un jeune producteur basé dans l’Ontario, Elijah Woods, tombe sur la vidéo et décide de l’améliorer en y ajoutant guitare, percus et synthés. «Taguez Jessia pour qu’on puisse en faire un tube», a-t-il exhorté mi-janvier 2021 en publiant le résultat, toujours sur TikTok.

Près d’un mois plus tard, «I’m Not Pretty» a été écouté plus de 17 millions de fois rien que sur Spotify. Le titre de Jessia est également parmi les plus viraux de la planète. Sa carrière semble donc lancée: «TikTok a changé ma vie. À tous les artistes frustrés, n’abandonnez jamais. Merci à Elijah d’avoir cru en moi.»

