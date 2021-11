Spotify remet de l’ordre dans l’écoute des albums

L’écoute d’un album dans l’ordre initial de ses chansons est devenu le mode «par défaut» pour les abonnés payants de Spotify, qui a accédé à une requête de la diva pop britannique Adele et rendu moins accessible le mode «aléatoire». Dimanche, un abonné payant à Spotify choisissant d’écouter n’importe quel album se voyait seulement proposer un mode en lecture simple, et non la fonction aléatoire ou «shuffle», caractérisée par deux flèches qui s’entrecroisent. Sur Twitter, Adele, dont le dernier opus, «30», sorti vendredi, est un événement planétaire, a applaudi ce changement.

«C’était la seule demande que j’avais pour notre industrie en perpétuel mouvement!», a-t-elle écrit. «Nous ne mettons pas tant de soin et de réflexion dans la liste des titres sans raison. Notre musique raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous les avons pensées. Merci Spotify d’avoir écouté», a ajouté l’artiste britannique, qui conclut son message par deux émoticônes représentant un verre de vin et un cœur.

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening ♥️ https://t.co/XWlykhqxAy