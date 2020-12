Cindy Sander face à son bourreau de «Nouvelle Star»

En 2008, la Mosellane débarque dans l'émission «Nouvelle Star» et interprète «L'envie d'aimer» en surjouant, comme la production l'avait invitée à le faire. Elle devient la risée du web et les quatre jurés d'alors Lio, Sinclair, Philippe Manœuvre et André Manoukian ne sont pas tendres avec elle. «Vous chantez comme au XXe siècle», lui lance Philippe Manœuvre. «Je veux juste que vous arrêtiez de chanter, vous avez tous les tics ringards»: les mots d'André Manoukian sont d'une violence inouïe.

Douze ans plus tard, le musicien l'a reconnu face à la principale intéressée. «Se moquer de quelqu'un qui est au premier degré, effectivement, c'est pas chouette», a admis André Manoukian face à Cindy Sander dans «Je t'aime etc» diffusé lundi sur France 2. «Tout le monde savait ce qu'on cherchait dans la "Nouvelle Star", on cherche des voix nouvelles, on cherche des styles (...) Le problème c'est que vous avez été instrumentalisée par la "prod" qui s'est dit: "Ça va être la candidate idéale"», explique l'ancien juré.

Une renaissance grâce à Thierry Mugler

Il tente ensuite une comparaison un peu folle mais assez juste entre l'aventure de Cindy Sander et celle du «Schpountz», réalisé par Marcel Pagnol. Dans ce film, Fernandel incarne un petit épicier qui veut faire du cinéma et qui «se fait ridiculiser devant tout le monde», avant de «renverser la situation et de devenir une star, c'est exactement son histoire», conclut-il en montrant Cindy Sander.

Depuis ce «lynchage» et son «Papillon de lumière», Cindy Sander a fait du chemin: en 2014, Thierry Mugler a fait appel à elle pour tenir le rôle principal de son spectacle musical «The Wyld» en Allemagne. Un carton. Elle continue de chanter et revient aujourd'hui avec une autobiographie où elle raconte son parcours.

L'essentiel l'avait rencontrée en 2008

(mc/L'essentiel)