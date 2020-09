Sur les traces de Kendrick Lamar, «icône» du hip-​​hop

«Icône générationnelle». Tel est le terme choisi par l'écrivain Nicolas Rogès pour qualifier Kendrick Lamar, premier rappeur à se voir décerner un Pulitzer, en 2018 pour son album «To Pimp A Butterfly». Le jeune auteur originaire de Grenoble vient de publier «Kendrick Lamar, de Compton à la Maison-Blanche», la première biographie française sur la star du hip-hop américain. Sorti jeudi, l'ouvrage rencontre certains succès. Preuve que l'enfant de Compton fascine, au delà des États-Unis.

Kendrick Lamar - De Compton à la Maison Blanche, de Nicolas Rogès, aux éditions Le Mot et le Reste. 26 euros.

«J'ai toujours été très intéressé par la relation entre l'Histoire et la musique. Kendrick Lamar en est l'exemple parfait. En apparence, ses chansons sont dansantes et rythmées, mais il y a un deuxième niveau de lecture qui dépasse le cadre musical», explique l'auteur. Rappeur doué, l'artiste de 33 ans s'est en effet mué en porte-parole de la jeunesse des banlieues californiennes confrontées à la pauvreté, à la violence des gangs et aux brutalités policières.

Pour se faire une idée, Nicolas Rogès s'est rendu lui même à Compton, ville de 100 000 habitants au sud de Los Angeles, berceau du gangsta rap, qui a vu naître Kendrick Lamar en 1987. «En réalité, l'ouvrage est davantage un livre sur Kendrick Lamar qu'une biographie à proprement parler. Sur place, j'ai rencontré les personnes qui l'ont fréquenté, ses amis d'enfance. J'ai surtout découvert une ville loin des clichés». En phase de gentrification comme d'autres cités des grandes métropoles occidentales, Compton «n'est plus aussi violente qu'auparavant», assure l'auteur.

Sur place, le Français de 29 ans a pu se rendre compte de l'extrême popularité du rappeur de 33 ans, qui s'est produit une seule fois en concert au Luxembourg en 2013. «Tout le monde le connaît à Compton. Il y revient régulièrement. S'il se présentait au poste de maire, il pourrait gagner», illustre-t-il. Ses différentes rencontres lui ont surtout fait découvrir «un personnage complexe, habité par les doutes, parfois individualiste, mais attaché pour toujours à l'endroit qui l'a vu grandir».

Une star mystérieuse également qui ne communique quasiment pas sur les réseaux sociaux, ni sur sa vie privée. «C'est simple son label Top Dawg Entertainment est une forteresse. Personne ne sait quand il sortira son prochain album. Ça peut être dans deux mois, comme dans six ans...».

Dans ce contexte, une rencontre avec l'artiste en personne relevait de l'impossible. Devenu millionnaire grâce à ses multiples succès, Kendrick Lamar n'habite plus à Compton, mais dans une villa sur les hauteurs de Los Angeles. «Je suis certain qu'il est au courant de la sortie du livre. Un de ses amis les plus proches m'a promis qu'il lui enverrai un message pour le prévenir...», conclut Nicolas Rogès.

(Thomas Holzer/L'essentiel)