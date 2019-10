Lindsey Stirling est de retour en pleine lumière

«Mon précédent album "Brave Enough" tournait autour du thème de la perte, ce qui était très douloureux à écrire, alors que celui d'avant, "Shatter Me", parlait de surmonter l'anorexie. Ce nouvel album propose de venir dans ma pleine lumière», a expliqué récemment, à propos d'«Artemis», Lindsey Stirling. La musicienne américaine n'a pas intitulé son cinquième opus du nom de la déesse grecque de la nature, de la chasse et de la lune pour rien. Elle incarne cette divinité dans le clip du single du même nom.

Mêlant à nouveau violon classique et celtique aux beats dubstep et EDM, ce disque s'avère en effet plus lumineux que les précédents. Le premier extrait, «Underground», dévoilé en juin dernier, fait résonner des beats hip-hop. Lindsey Stirling a convié à ce cinquième album sa copine Amy Lee, chanteuse d'Evanescence, sur «Love Goes On and On», ainsi qu'Elle King sur le second single, «The Upside».

Deux ans et demi après son dernier passage, l'Américaine qui est âgée de 33 ans investira la scène de la Rockhal pour la troisième fois. Violoniste virtuose et danseuse émérite, elle devrait en mettre à nouveau plein les yeux à ses nombreux fans

Vendredi, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval. Entrée: 40,70 euros.

(Cédric Botzung/L'essentiel)