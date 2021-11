Ces aliens sont prêts à mettre à genoux les Terriens

«Greatest Hits Vol. 1» n’a pas une semaine que ses morceaux ont déjà été streamés près de 30 millions de fois rien que sur Spotify. Il faut dire que, sous un des casques d’alien, le noir, se cache un des DJ les plus connus du monde: Martin Garrix. Le prodige néerlandais s’est associé avec le chanteur-rappeur américain Maejor, 33 ans, sous le casque blanc, pour créer Area 21.

«Enfin! Si fier et heureux de cet album. Quand Maejor et moi avons créé ce duo en 2015, je n’aurais jamais pensé qu’il m’apporterait les plus beaux souvenirs de ma vie», a posté Garrix sur son compte Instagram, précisant qu’il était nerveux à l’idée de sortir autant de titres en une seule fois. Pour lui, faire de la musique a toujours eu pour but d’être un amusement et de pouvoir expérimenter de nouvelles choses: «C’est la raison de vivre d’Area 21».

Le Néerlandais, 25 ans, élu trois fois meilleur DJ du monde, a livré une anecdote qui montre la liberté dont a joui le duo: «"21" aurait dû être le dernier morceau qu’on devait terminer avant de livrer le disque. Sauf que la veille au matin de la date butoir, on a décidé de changer l’ordre des titres et de bosser sur un supplémentaire parce que j’avais eu une idée de riff de guitare durant la nuit».

(L'essentiel)