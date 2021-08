Apple va lancer une appli de musique classique

Apple a annoncé, lundi, le rachat de la plateforme spécialisée dans la musique classique Primephonic et prévoit de lancer l’an prochain une application dédiée à ce genre, une première pour la marque à la pomme dont l’offre musicale était jusqu’ici concentrée dans Apple Music. Sollicité par l’AFP quant au prix d’acquisition de Primephonic, Apple s’est refusé à tout commentaire. Lancé en 2018, l’Américano-Néerlandais Primephonic se veut une alternative aux grands services de streaming musical en ligne, qui propose un son de meilleure qualité et un catalogue classique plus riche et mieux répertorié.

Thomas Steffens, directeur général et cofondateur de Primephonic, n’avait jamais fait mystère de son ambition de voir sa plateforme rachetée par l’un des géants du secteur.

Un lancement prévu en 2022

À compter de lundi, le service n’accepte plus de nouveaux abonnés et se mettra en sommeil le 7 septembre, selon un communiqué. Les abonnés de Primephonic se verront proposer un abonnement gratuit de six mois à Apple Music, dans l’attente du lancement de la plateforme de musique classique d’Apple, en 2022. Apple a indiqué que ce nouveau service serait disponible pour 9,99 dollars par mois, contre 14,99 dollars par mois pour Primephonic actuellement.

«Nous allons proposer un service dédié de musique classique qui sera véritablement le meilleur au monde», a promis Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats, cité dans le communiqué. Apple n’a plus communiqué le nombre d’abonnés à Apple Music depuis juin 2019, quand il avait annoncé avoir franchi le seuil des 60 millions d’utilisateurs payants.

(L'essentiel/afp)