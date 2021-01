Olivia Rodrigo fait un carton avec «Drivers License»

Déjà star en tant qu’actrice avec ses rôles dans «Bizaardvark» et «High School Musical: La Comédie musicale, la série», Olivia Rodrigo est désormais la chanteuse la plus en vue du moment depuis la sortie de «Drivers License». Le premier single de l’artiste californienne de 17 ans, née d’un père philippin et d’une mère irlando-allemande, affole les compteurs. Sur Spotify, il est devenu le premier titre à atteindre les 100 millions d’écoutes en moins de huit jours. Amazon Music et Apple Music ont communiqué que le single, sorti le 8 janvier 2021, avait battu le record du plus grand nombre de streams obtenus sur une semaine. Sur TikTok, «Drivers License» a déjà été repris plus de 1,2 million de fois.

De son succès, Olivia Rodrigo est la première étonnée. «C’est absolument insensé. Cela dépasse toutes mes attentes, même dans mes rêves les plus fous», a-t-elle confié à Paper. Pour l’adolescente, ce titre a pu devenir un tube parce qu’il parle de rupture, «sujet universel», et a permis aux gens de la découvrir sous un autre jour. «C’est une chanson honnête inspirée par mon vécu. Elle capture vraiment qui je suis en tant qu’individu. Jusqu’à maintenant, je n’étais perçue qu’à travers les personnages que j’incarne à l’écran en tant qu’actrice», a-t-elle expliqué.

(L'essentiel/jde)