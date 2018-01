Pink et sa fille complices dans son dernier clip

«Il n’y a pas assez de corde pour me retenir/Il n'y a pas assez d'adhésif pour le faire taire/Les pierres que tu lances peuvent me faire saigner/ Mais je ne m'arrêterai pas tant que nous ne serons pas libres/ Les cœurs sauvages ne peuvent pas être brisés» chante Pink dans son dernier tube, «Wild hearts can't be broken».

Une chanson qu'elle a magistralement interprétée, tout en sobriété, lors des derniers Grammy Awards et dont elle a dévoilé le clip lundi. Là aussi une vidéo toute simple, en noir et blanc, pour ne laisser la place qu'au message. Un encouragement aux petites filles et aux femmes à croire en elles et à ne jamais douter de leur potentiel.

Un message qu'elle avait aussi adressé à sa petite fille, Willow, lors des Grammy Awards en 2017. Elle avait ému la planète entière: «Ma chérie, non, on ne change pas. On aide les autres à changer pour qu'ils s'ouvrent à une plus large diversité de beautés». Il était donc naturel que sa petite fille apparaisse dans ce clip engagé, lovée tendrement dans les bras de sa maman.



(MC/L'essentiel)