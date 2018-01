Darude dit tout sur son tube «Sandstorm»

Darude, 42 ans, est l'auteur de «Sandstorm», un des morceaux les plus célèbres de la musique électronique. Ce titre, sorti en 1999 et écoulé à 2 millions d'exemplaires, a changé la vie de l'artiste qui était devenu «en deux semaines» une superstar. Il l'est toujours. Rien d'étonnant à cela, son hymne est encore joué chaque jour des milliers de fois en club et dans des événements sportifs du monde entier.

Darude «Sandstorm»

Pour vice.com, le DJ est revenu sur la création de son tube. Le reportage vidéo, riche en images d'archives, est superintéressant, tant Darude se livre sans détour. Il nous apprend notamment qu'il a gardé son single durant deux ans dans ses tiroirs parce qu'il ne savait pas comment le terminer. Et, pourquoi il l'a appelé «Sandstorm» (tempête de sable en français).

The Story of «Sandstorm» by Darude

(L'essentiel/jde)