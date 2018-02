Roméo Elvis régale ses fans avec onze inédits

De Bruxelles à Paris, jusqu’au Grand-Duché, impossible d’échapper au phénomène Roméo Elvis. Le rappeur de 25 ans qui s’était déjà distingué sur de très gros festivals l’été dernier, comme ceux de Dour ou Rock en Seine, a également marqué de son empreinte le dernier Sonic Visions, à la Rockhal, en novembre dernier. Le Belge a réussi à séduire un public jeune, avec lequel il a réussi à établir une connexion forte.



Voix grave et profonde, beats hypnotiques, atmosphères planantes, nonchalance cool, textes décalés et percutants, la formule de Roméo Elvis fait mouche. Celui qui est né dans une famille d’artistes sort en 2016 «Morale», en compagnie du producteur Le Motel. «Morale 2» et ses treize titres lui succèdent l’an dernier, avant que le Bruxellois ne dévoile «Morale 2Luxe », assorti de onze nouveaux titres inédits.



Sur «Morale 2», on retrouvait des collaborations avec Grems («Nappeux»), Jan Paternoster («Agora»), Lomepal («Thalys») ou sa sœur Angèle («J’ai vu»). Sur cette généreuse réédition du projet, Roméo Elvis offre neuf nouveaux titres en solo, plus deux avec VYNK, dont le nouveau single «Le dessert». Le rappeur belge varie les ambiances, et n’hésite pas à se dévoiler sur un problème de santé qui le hante: les acouphènes. Un mal qu’il tente de soulager par deux moyens: la méditation et... la fumette.

(Cédric Botzung/L'essentiel)