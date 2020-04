Le concert «One World» de Lady Gaga en direct

Le «One World: Together At Home» aura lieu samedi 18 avril 2020 dès 20h, heure luxembourgeoise. Il est organisé notamment par Lady Gaga et vise à récolter un maximum de fonds pour aider à la lutte contre le coronavirus. Et c'est peu dire que la chanteuse a fait chauffer son carnet d'adresses pour inviter ses potes de l'industrie de la musique.

Une pléthore de stars ont accepté de participer à ce gigaconcert caritatif. On citera, pêle-mêle, Alicia Keys, Angèle, Billie Eilish, Black Coffee, Camila Cabello, Céline Dion, Chris Martin, Christine and the Queens, Ellie Goulding, Elton John, J Balvin, Jennifer Lopez, The Killers, Liam Payne, Lizzo, Paul McCartney, Pharrell Williams, Rita Ora, les Rolling Stones, Stevie Wonder ou encore Taylor Swift. Excusez du peu!

A noter que ce show, qui promet d'être incroyable, sera également visible dans la nuit du 18 au 19 avril 2020 sur France 2, France 4, W9 et CStar.

(L'essentiel/fec)