Larmes de joie pour Céline Dion devant 20 000 fans

La foule du Centre Vidéotron, qui affichait complet, s'est levée dans un tonnerre d'applaudissements pour saluer le retour de la chanteuse canadienne, qui a laissé échapper des larmes de joie en remerciant son fidèle public. «Je suis très, très nerveuse, c'est la première fois que je m'implique autant dans un spectacle. Avant j'avais un partenaire qui n'était pas pire là dedans», a-t-elle confié, émue, avec un geste vers le ciel en référence à son mari défunt, René Angélil: «Ce soir j'aimerais qu'il soit fier de moi et de toute l'équipe».

À 51 ans, la chanteuse canadienne a présenté un spectacle tout en maîtrise de près de deux heures et s'est amusée au rythme des accords de sa quinzaine de musiciens sur une scène haute en couleur. Changeant plusieurs fois de tenues, allant des paillettes à la dentelle, la bête de scène s'est confiée à son public, et a dansé tout en lançant des blagues à la foule entre chaque chanson. «Vous êtes "hot" (NDLR: géniaux)! On pourrait tous aller en tournée ensemble», a-t-elle plaisanté face à un public survolté.

«Une tournée gigantesque»

La diva, jouant toujours de sa puissante voix, a mêlé ses plus gros succès comme «I'm Alive», «S'il suffisait d'aimer», «My Heart Will Go On» à des extraits inédits de son nouvel album «Courage», disponible le 12 novembre. «C'était vraiment impossible de rater Céline à domicile», a expliqué Nicolas Delivre, un Français en échange universitaire à Montréal. «J'ai grandi avec donc c'est normal de venir la voir en concert».

«Céline, elle fait partie de notre famille, depuis qu'on est enfants qu'on la connaît, on a grandi avec elle. On l'aime c'est comme un membre de notre famille. Et elle est fière d'être Québécoise», a confié Donald Berard, habitant à Québec. Si seulement une soixantaine de dates en Amérique du Nord ont pour l'instant été dévoilées, «"Courage" est une tournée gigantesque»: après neuf dates à Québec puis Montréal, la chanteuse aux près de 250 millions d'albums vendus se produira ensuite aux quatre coins de l'Amérique du Nord jusqu'en avril 2020, puis sur d'autres continents.

