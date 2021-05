Calvin Harris promet un nouveau hit pour l'été

Calvin Harris est une machine à tubes. On pense à «One Kiss» avec Dua Lipa ou «This Is What You Came For» avec Rihanna, pour n’en citer que deux qui ont dépassé le milliard d’écoutes rien que sur Spotify. Reste que depuis plusieurs mois, le DJ écossais donne plutôt dans la musique underground et l’acid house en particulier, sous le nom de Love Regenerator. Il se pourrait bien que Calvin, 37 ans, revienne prochainement à des sonorités plus commerciales.

«Grosse énergie estivale. Je tiens là un très très gros tube», s’est-il enthousiasmé dans une vidéo tournée dans son studio, où l’on entend un extrait d’un inédit. Depuis sa diffusion samedi 15 mai 2021 sur Instagram, elle a été vue près de 300 000 fois.

(L'essentiel/fec)