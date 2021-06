24 ans après, le nom de l'assassin de Biggie révélé

Les meurtres de 2Pac en 1996 et de The Notorious B.I.G. l'année suivante ont profondément marqué la communauté hip-hop, suscité les spéculations les plus folles et même intéressé des réalisateurs de reportages («Biggie and Tupac», 2002) et de séries télévisées («Unsolved», 2018, sur Netflix). Au fil des différents documentaires et fictions réalisées, une théorie s'est dessinée: Suge Knight, le sulfureux fondateur du mythique label Death Row Records (Dr. Dre, Snoop Dogg, 2Pac) aurait commandité l'assassinat de Biggie.

24 ans plus tard, cette thèse a été confirmée au New York Post par Phil Carson, l'ex-agent du FBI en charge de l'enquête: «Toutes les preuves convergent vers Amir Muhammad. C'est lui qui a appuyé sur la gâchette». Ce membre de la Nation Of Islam, organisation politico-religieuse américaine aux tendances sectaires, a été recruté par le célèbre producteur pour commettre le crime.

L'énorme révélation de l'ancien agent fédéral, c'est que la personne visée par les tirs n'était pas The Notorious B.I.G. à l'origine, mais bel et bien Sean «Puffy» Combs, fondateur de Bad Boy Records, magnat du hip-hop actuel et producteur du célèbre rappeur de Brooklyn. «Il a été plutôt effrayé» d'apprendre la nouvelle, a confié Carson au journal new-yorkais, tout en dévoilant les coulisses «du plus grand échec du FBI au cours des 20 dernières années». Des mots forts qui traduisent en réalité une corruption généralisée.

«J'ai des preuves que des officiers de police de Los Angeles ont été impliqués dans l’assassinat. J'ai été muselé par le LAPD et le procureur de la ville», explique-t-il. De graves révélations qui ont pourtant peu de chance d'aboutir à la réouverture de l'enquête.

Suge Knight purge actuellement une peine de 28 ans de prison pour un homicide commis en 2015. Rappelons que le producteur se trouvait aux côtés de Tupac Shakur dans la voiture, lorsque ce dernier a été abattu à Las Vegas le 7 septembre 1996. Nombreux sont les experts qui croient à un règlement de compte suite à une possible implication du clan Bad Boy dans le meurtre du légendaire artiste...

(th/L'essentiel)