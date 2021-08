«J'aime peindre la vraie vie dans mes chansons»

«L’essentiel»: Vous revenez avec un nouvel album. Comment vous sentez-vous? Gauvain Sers: C’est un mélange d’excitation et d’impatience et aussi de stress. On se demande comment il va être accueilli. Il y a plus de pression sur le troisième album, car sur les deux premiers il y avait une insouciance. On a envie d’être à la hauteur des attentes.

Vous avez dédicacé tous les disques précommandés. Pas de tendinite au poignet? Non (rires). Mais beaucoup de sueur, c’est long et fastidieux mais je prends vraiment ça à cœur et ça me fait plaisir de le faire. Les gens apprécient ce genre d’attentions avec la dématérialisation.

Quand avez-vous écrit «Ta place dans le monde»? J’avais déjà la moitié de l’album sous le coude. On était en pleine tournée et j’écrivais sans but précis. Ensuite, avec le confinement, une fois passé le coup de massue, j’ai essayé de me réfugier dans l’écriture pour oublier ce qu’il se passait à l’extérieur. Il en est sorti pas mal de chansons. Je ne voulais pas que ce soit un album qui parle que de ça, et qu’on puisse le réécouter dans dix ans. Même s’il en est imprégné, et que la chanson «En première ligne» en parle.

«Les gens de l’ombre» font partie de vos inspirations. Oui, j’aime peindre la vraie vie. C’est vrai que j’aime parler de ces gens dont on ne parle pas souvent. J’aime prendre des contre-pieds, j’ai besoin d’être touché pour toucher les autres. Et les gens qui œuvrent dans l’ombre m’ont toujours touché. Les seconds rôles, les figurants. Je me sens proche et j’ai envie de les mettre en lumière.

À qui est dédiée la chanson «Elle était là», dont le clip vient de sortir? C’est aussi une personne de l’ombre. Elle est dédiée à la personne qui était là dès le début, qui m’accompagne dans cette aventure. Elle m’a encouragé dès les premières chansons, m’a soutenu dans les périodes de doutes et les galères. J’avais à cœur de lui rendre hommage.

Votre précédente tournée a été stoppée net. Comment l’avez-vous géré? On était d’abord stupéfaits et frustrés d’avoir travaillé pendant des semaines. On enchaînait quatre à cinq dates par semaines et on avait le Zénith de Paris et de Limoges, des marqueurs forts. Ça été un coup dur mais j’ai essayé de prendre ça du bon côté. On était depuis quatre ans dans un tourbillon, avec des centaines de dates. Ça a été une soupape pour respirer et faire le point. Je repars les batteries bien chargées, en mesurant la chance incroyable de faire ce métier!

La nouvelle tournée débute en septembre. Comment l’avez-vous préparée? On essaye de préparer dans les conditions idéales. J’essaye de faire abstraction des incertitudes. C’était intéressant de s’y replonger avec toute l’équipe. Il y a moins de concerts debout mais ceux en version assis me conviennent bien aussi.

(Recueilli par Cédric Botzung)