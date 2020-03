L'auteur de «This is America» surprend encore

Depuis le carton planétaire de son hit «This is America», les fans de Childish Gambino étaient dans l’attente d’un nouvel album de l’Américain. Mais Donald Glover de son vrai nom, également acteur, réalisateur et producteur de la série «Atlanta», a choisi de mettre de côté son alter ego Childish Gambino, nom sous lequel il avait sorti trois albums, pour dévoiler dimanche, contre toute attente, une collection de nouvelles musiques.

On peut découvrir cela sur un site créé spécifiquement pour l’occasion (www.donaldgloverpresents.com). Un visuel minimal nous y accueille, avec quatre vignettes comme autant de pochettes suggérées, et où seul un lecteur est proposé. Une fois que vous avez cliqué sur «play», plus moyen de faire pause, d'avancer ni de revenir en arrière.

Et cela s'avère tout sauf gênant, tant l'expérience est jouissive. L’artiste de 36 ans nous offre un véritable trip de 12 morceaux entre funk, soul et électro, sur lequel on devine le single «Feels Like Summer» et les voix de 21 Savage, SZA, and Ariana Grande. Même si aucune tracklist ni de titre n’apparaît, tout cela ressemble fort au quatrième album de cet artiste génial.

(Cédric Botzung/L'essentiel)