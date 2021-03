Un album introspectif sur des airs de country

La chanteuse new-yorkaise est hyperactive ces derniers temps. Après le carton de «Norman Fucking Rockwell» (2019), album récompensé d’un Grammy, elle a publié un disque de spoken word durant l’été 2020 et la revoilà déjà, huit mois plus tard, avec «Chemtrails Over The Country Club», en tête des ventes au Luxembourg. Particularité, ce disque est le plus personnel qu’elle ait jamais créé.

«J’ai dû retourner en moi-même pour le produire», a affirmé Lana Del Rey pour «Mojo». Selon elle, jusqu’à aujourd’hui, elle feignait une sensibilité émotionnelle: «Je n’aimais vraiment pas ça.» Et de rappeler qu’elle avait connu la gloire tard, à 26 ans, grâce au disque «Born To Die». «Jusqu’alors, je chantais gratuitement. J’adorais être cette fille pure dans l’âme qui se foutait du reste.» Par ailleurs, Lana a déjà annoncé un autre album, «Rock Candy Sweet», pour le 1er juin 2021. Ce sera des reprises de standards country. «En réécoutant mes titres «Ride» et «Video Games», je me suis rendu compte qu’il y avait déjà des influences country et americana. On verra bien ce que ça va donner», dit-elle.

(L'essentiel/Fabien Eckert)