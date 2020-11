Même 100 millions n'ont pas convaincu Noel Gallagher

Plus les années passent et plus il paraît improbable de voir Oasis se reformer un jour. Le groupe, emmené par les frères ennemis Noel et Liam Gallagher, s’était séparé avec fracas en 2009. Depuis lors, les fans de ce groupe phare du mouvement britpop n’ont jamais perdu espoir de voir leur combo revenir. Et ce malgré le fait que les deux frangins soient toujours en guerre ouverte par réseaux sociaux interposés. Ainsi que l’a raconté Liam, on leur a même proposé une somme colossale pour remonter sur scène ensemble et partir en tournée. Ce que Noel a catégoriquement refusé.

«Je sais pour sûr qu’il n'y a plus rien à espérer. Quand quelqu’un t’offre 100 millions de livres (NDLR: 111 millions d'euros) pour donner quelques concerts, tu te dis que tu vas le faire. Je ne suis pas complètement con, c’est quand même beaucoup d’argent qui frappe à ta porte. Et lui n’était pas de cet avis. Il ne pense qu’à être fait Chevalier», a dit Liam dans «The Jonathan Ross Show» sur ITV, des propos relayés par le Daily Mail. Et d’affirmer que l’animateur pouvait même aller demander confirmation à Noel. Liam a encore ajouté, pour résumer la situation entre son frangin et lui: «Je pense que nous sommes les deux le problème. Et le problème est que Noel pense qu’il n’est pas le problème. Il pense que je suis uniquement le problème». Bref, la reformation d’Oasis n’est pas près d’arriver.

(L'essentiel/fec)