Dans la famille du hard rock, je demande les fils

La formation Suspect208 focalise tous les regards depuis la publication de «Long Awaited», le 6 novembre dernier. Cela pas uniquement parce que ce premier morceau est prometteur, mais aussi parce que certains des membres du jeune groupe, 18 ans de moyenne d’âge, sont des fils d’artistes qui ont marqué l’histoire du hard rock. Dans le quatuor, on retrouve en effet au chant Noah Weiland, à la batterie London Hudson et à la basse Tye Trujillo, respectivement progéniture de feu Scott Weiland, chanteur de Stone Temple Pilot, de Slash, guitariste de Guns N’ Roses, et de Robert Trujillo, bassiste de Metallica.

Suspect208, qui a trouvé son nom dans un local de répétition portant le numéro 208, a indiqué à wallofsoundau.com qu’il dévoilerait prochainement un EP aux titres influencés par le punk, le rock alternatif et le hard rock. «On désire être connus et reconnus pour notre musique, énergique, brute et puissante. Rien d’autre», a souhaité Niko Tsangaris, guitariste et seul membre du quatuor qui n’avance pas dans l’ombre d’un musicien célèbre.

(L'essentiel/jde)