Khalid va faire vibrer la Rockhal en octobre

L'une des popstars les plus tendances du moment va se produire au Luxembourg. Le chanteur américain Khalid a inscrit le Grand-Duché et plus particulièrement la Rockhal parmi les étapes de sa première grande tournée européenne. Le concert aura lieu le dimanche 6 octobre.

Cette première au Luxembourg sera l'occasion pour la jeune star du R&B originaire d'El Paso de faire découvrir son tout nouvel album «Free Spirit», sorti vendredi dernier.

Le billets en vente vendredi

Avec cinq nominations aux Grammy Awards en 2018, une programmation en haut de l'affiche au festival Coachella cette année et un premier album platine («American Teen»), le jeune artiste s'est imposé comme une des sensations de la pop américaine en deux ans. Le tout à seulement 21 ans.

Parmi ses hits les plus connus, «lovely», son duo avec Billie Eilish, approche les 300 millions de vues sur Youtube.

Les billets seront mis en vente ce vendredi à 10h sur le site de la Rockhal.

(th/L'essentiel)