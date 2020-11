Le duo Maluma-​​The Weeknd emballe les fans

Après avoir fait un tabac cet été avec «Hawái», Maluma revient au sommet des charts avec «Hawái Remix». Une nouvelle version de son hit que le Colombien a enregistrée avec la popstar The Weeknd.

Maluma a évoqué cette collaboration inattendue pour Apple Music. Et c’est peu dire qu’il n’a pas tari d’éloges sur la performance en espagnol du trentenaire canadien. «Je savais que sa voix pouvait fonctionner à merveille sur ma chanson. Mais ce qu’il a fait là, c’est comme s’il avait fait du reggaeton toute sa vie. C’est à peine croyable», a-t-il confié à propos de The Weeknd.

Selon le chanteur, 26 ans, «Hawái Remix» est «énorme et marque l’histoire de la musique latino». Un avis que partagent ses fans. Ils ont posté des milliers de messages sur les réseaux sociaux implorant le play-boy latino d’interpréter son titre avec The Weeknd lors du prochain Super Bowl. Ce qui n’est pas une évidence. En février 2020, Maluma avait déçu nombre de gens en étant absent lors du show de la mi-temps de la finale du foot américain. Shakira y avait chanté leur tube en commun «Chantaje», non pas avec lui, mais avec Bad Bunny.

(L'essentiel/jde)