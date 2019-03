The 1975 est un des groupes les plus demandés dans les festivals estivaux. Il jouera notamment dans les prestigieux Lolapalooza en Suède, Rock Am Ring et Rock Im Park en Allemagne, au Werchter en Allemagne, au Mad Cool en Espagne ou au Sziget en Hongrie. Reste que si le combo d'indie-rock va aligner les dates cet été, il n'en sera peut-être pas de même en 2020.

En effet, si on en croit un tweet du chanteur, Matthew Healy, The 1975 pourrait lancer son propre festival. «Si The 1975 créait son propre festival l'an prochain, durant trois soirs au Royaume-Uni, qui viendrait?», a-t-il demandé. Face aux nombreuses réponses, dont celles d'autres groupes britanniques, Healy a encore ajouté: «Je ne mens pas.» Affaire à suivre, donc...

If The 1975 & Co. put on their own festival next year, over 3 nights in the UK, who's coming?— matty (@Truman_Black) 27 mars 2019

(L'essentiel/fec)