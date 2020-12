Playboi Carti sortira son album le jour de Noël

Les admirateurs de Playboi Carti n'en pouvaient plus d'attendre. Plus de deux ans et demi après la sortie de l'excellent «Die Lit», le rappeur à la «baby voice» autotunée dévoilera son fameux «Whole Lotta Red» ce vendredi 25 décembre. Un sacré cadeau pour les fans qui ont littéralement supplié le rappeur de sortir l'album au cours des dernières semaines.

Il faut dire que l'artiste de 24 ans ne les a pas ménagés, faisant miroiter une sortie imminente depuis plus d'un an et demi. Cette fois, c'est la bonne. Une publication Instagram avec la couverture du disque a été dévoilée, ainsi qu'un lien pour se procurer l'album en téléchargement sur le site web de Playboi Carti.

Le contenu, en revanche, demeure un mystère. D'après les déclarations de l'artiste, Kid Cudi et Travis Scott devraient être de la partie. Des vidéos partagée sur les réseaux sociaux laissent également penser que Kanye West a produit plusieurs morceaux. À noter également la présence du très influent fondateur d'Off-White Virgil Abloh en tant que directeur de la création.

Playboi Carti s'est imposé comme l'un des principaux rappeurs en vogue au cours des trois dernières années. Sa relation passée avec Iggy Azalea, son style branché qui emprunte volontiers à la culture punk et son flow reconnaissable entre mille lui ont conféré un statut d'icône pour la jeune génération.

(th/L'essentiel)