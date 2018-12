«Il s'agit d'échapper à cette pop de touristes»

The Prodigy

Samedi, 20h, à la Rockhal, à Esch-Belval.

Entrée: 46 euros





L’essentiel: Comment se passe la tournée?

Liam Howlett: C’est génial d’être de retour en Angleterre, où nous avons joué plusieurs dates avant d’attaquer la tournée en Europe. Nous sommes prêts et très excités à cette idée. Et l’album était numéro 1 le soir de notre show à Londres!

Peut-on s’attendre à des surprises sur scène?

Oui, le show est différent. Mais nous ne sommes pas un groupe théâtral, il ne faut pas s’attendre à voir un éléphant sur scène, ni d’écrans énormes. Nous venons pour jouer notre musique.

Ce nouvel opus ressemble à un retour aux sources. Était-ce une volonté?

Oui, d’une certaine façon. «Timebomb Zone», par exemple, possède une connexion évidente avec d’anciens morceaux. Mais nous ne voulions en aucun cas sonner rétro ou nostalgique. Ce n’était pas vraiment planifié, et nous sommes fiers de ces titres à la fois old-school et modernes.

Avez-vous changé votre façon de composer sur ce disque?

Oui, carrément. C’est important de changer son approche. Au départ, je pensais faire un EP, et j’ai composé très vite les premiers morceaux, comme la collaboration avec Ho99o9 («Fight Fire with Fire»). Puis tout s’est enchaîné très rapidement. Nous avons même fait des sessions à l’hôtel, pour capturer l’énergie du live. Nous n’avons jamais été du genre à nous dire «nous devons faire un album maintenant». Et j’en ai marre des gros studios d’enregistrement.

Il y a d’ailleurs plusieurs collaborations sur le disque. Pouvez-vous nous en parler?

Les deux sont très différentes. Le morceau avec Ho99o9 est une vraie collaboration, nous l’avons conçu ensemble. Un ami avait produit l’album de Barns Courtney, et nous avons eu envie d’intégrer sa voix à notre univers. Et ça fonctionnait, mais ce n’était pas une véritable collaboration. Je n’ai pas l’habitude d’avoir plus d’une collaboration par album. Sur le précédent, c’était Sleaford Mods («Ibiza»), avec qui nous parlons le même langage.

Pourquoi avoir choisi ce titre, «No Tourists»?

C’est en rapport avec l’époque à laquelle nous vivons. Et surtout à propos de cette pop de touristes, cette pop paresseuse qui nous entoure. Il s’agit d’échapper à cela.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)