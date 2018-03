Orelsan a mille visages dans son dernier clip

Ceux qui suivent Orelsan sur les réseaux sociaux se sont demandé où est-ce qu'il pouvait bien être mardi soir... Dans une story, il avait l'air de s'ennuyer comme un rat mort dans une sorte de salle des fêtes. Les plus réveillés, auront immédiatement pensé à la chanson «Défaite de famille» et tous ont eu confirmation le lendemain de son post: le rappeur, qui se produira à la Rockhal le jeudi 18 octobre prochain, teasait son nouveau clip qu'il a réalisé lui-même.

La mise en abyme du beauf et du hispter.



La vidéo débute par un gros bâillement du rappeur qui demande: «t'es sûr que c'est intéressant ce que tu filmes?». S'en suit un drôle de dialogue et un clip comme une fausse story Snapchat.

«On va passer au dessert»

Loin des effets spéciaux de «Tout va bien», on y voit le rappeur interpréter une bonne vingtaine de membres de sa famille à grand coups de perruques, de costumes et de maquillage. De Delphine à Paulo et ses joints compliqués (qui ressemble à Justin Bieber, sic!) en passant par son papy le «Hitler killer» ou encore Murielle et son regard vide, tous les personnages sont cocasses sous les traits d'Aurélien, et la seule épargnée, reste sa désormais mythique grand-maman à qu'il adresse un «Mamie, je t'aime, à l'année prochaine».

À la fin, on voit le vrai Orelsan quitter la salle et sa tata annonce après l'avoir malgré tout remercié pour la chanson: «Allez, la fête n'est pas finie, on va passer au dessert».

(L'essentiel)