«C'est irréel ce qui arrive, on est vraiment touchés»

Le succès des deux rappeurs ne se dément pas. Preuve en est leur troisième album, «La vie de rêve», qui est entré directement en troisième position des ventes romandes. Chez eux, Bigflo & Oli sont disque d'or pour avoir vendu plus de 50 000 exemplaires en seulement dix jours.

«C'est irréel, ce qui nous arrive. On est vraiment touchés par vos retours. Merci de comprendre notre musique. A l'époque, on n'osait même pas imaginer en avoir un, de rêve», a écrit le duo sur Instagram. «On était deux frères de Toulouse pleins de rêves qui avaient eu un petit succès avec «La cour des grands» (ndlr: premier album de Bigflo & Oli). Aujourd'hui, sur ce disque, on fait le point sur notre parcours et notre métier, qui n'est pas si facile à vivre. On a vécu une année intense entre la sortie de l'album précédent, le travail sur celui-ci, la tournée et les festivals. C'était dur à encaisser tellement c'était fort», a résumé Oli, 22 ans, à 1jour1actu.com. D'ailleurs, mi-novembre 2018, Bigflo avait révélé dans Le Parisien avoir souffert d'un burn-out début 2018.

Côté actu, les frangins donneront le dernier show de leur tournée samedi 8 décembre 2018 à Bercy, à Paris. Bigflo & Oli réservaient une surprise au public qui a été gâchée par un message de Vianney lundi sur RTL: «On chante ensemble à Bercy samedi. Je sais toujours pas ce qu'on fait. Alors dites-moi la chanson qu'on va chanter à moins qu'on décide sur scène.» Dépité, Bigflo a réagi: «Vianney, c'était censé être une surprise. C'est cool que tout le monde soit au courant.»

(L'essentiel)