Teasé par Kim, l'album de Kanye finit aux oubliettes

Tout ça pour ça. Les fans de Kanye West doivent se sentir floués, alors que son dernier album «Jesus is King» n'a plus de date de sortie, d'après une information révélée par TMZ, lundi. Le dernier épisode d'un feuilleton largement entretenu par sa femme Kim Kardashian.

La starlette avait confirmé la date de sortie de l'album de son mari pour vendredi dernier en postant une «tracklist» sur Instagram. Pas le bon moment pour Kanye qui a décidé en dernière minute de repousser l'échéance... au dimanche. Une nouvelle liste des morceaux a donc été dévoilée par sa porte-parole de femme. Encore raté...

L'artiste passerait en fait son temps à modifier la version finale de «Jesus is King»... Cela ne l'a pas empêché de présenter une série d'événements en rapport avec la sortie de l'album. Un documentaire intitulé «Jesus Is King : A Kanye West Experience » a même été projeté dans plusieurs villes américaines.

Imprévisible et ingérable au niveau artistique, le génie de Chicago a multiplié les faux-bond au cours des dernières années. D'abord intitulé «Yandhi», le nouvel album devait voir le jour en septembre 2018, puis en novembre de l'année dernière. Mais il n'est jamais sorti. Cette année, le rappeur devait clôturer Coachella avant que les négociations avec les organisateurs ne s’interrompent quelques heures avant la sortie de l'affiche pour des raisons logistiques.

Il s'était finalement produit lors du deuxième week-end du festival californien en interprétant sa messe gospel. Son fameux «Sunday Service» a pris une grande ampleur au fil de mois. À tel point que Kanye West ne compte plus faire autre chose que de la musique religieuse, d'après certains insiders ... Jusqu'au prochain changement de cap.

Kanye also announced that he is no longer making secular music. Only Gospel from here on out.