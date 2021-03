Lost Frequencies passe à la vitesse supérieure

Lost Frequencies entre dans une dimension supérieure. Felix De Laet, de son vrai nom, vient de parapher un contrat avec la tentaculaire major Sony Music, label de Beyoncé ou de Daft Punk pour ne citer qu’eux. Le DJ belge de house-EDM, 27 ans, à qui l’on doit les hits «Are You With Me», «Reality», «Melody» ou le récent «Love To Go», quitte ainsi Armada Music, maison de disques indépendante cofondée par Armin van Buuren, légende de la musique électronique.

«Grande nouvelle. Après cinq ans chez Armada, il est temps pour moi de franchir la prochaine étape de ma carrière. Je suis très excité par le fait que je suis désormais signé chez Sony Music. Je suis très reconnaissant de tout ce qui a été fait pour moi ces dernières années, mais aujourd’hui, je suis prêt pour un nouveau challenge», a posté Lost Frequencies sur Instagram le 11 mars 2021 en légende de photos où il signe son contrat.

Avec cette signature, il y a donc fort à parier que du neuf va arriver prochainement. Pour rappel, à ce jour, le DJ a sorti deux albums, «Less Is More» en 2016 et «Alive And Feeling Fine» en 2019.

(L'essentiel/fec)