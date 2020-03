Body Count ressort les crocs avec son album «Carnivore»

2020 serait-elle l’année du grand retour de la fusion? Ce mouvement musical mêlant rap engagé et riffs metal avait fait les grandes heures des années 1990. Après la formation du supergroupe Prophet of Rage emmené par Tom Morello, B-Real et Chuck D, en 2016, et le grand retour de Rage Against The Machine prévu pour cet été, Body Count dégaine son nouvel album.

Le groupe emmené par Ice-T, qui célèbre cette année ses 30 ans, avait dégainé en décembre dernier un premier extrait, «Carnivore». Ce titre, qui donne son nom au septième opus du crew, fut suivi de «Bum Rush», dans le clip duquel Ice-T prend le contrôle d’une télévision.

Plus énervé que jamais, Body Count donne voix aux problèmes sociaux et se lève contre les brutalités policières, et rend hommage à deux artistes disparus. La légende du metal Lenny Kilmister avec la reprise de «Ace of Spades», de Motörhead, ainsi que le rappeur Nipsey Hussle, qui a grandi comme Ice-T dans le quartier de Crenshaw, à Los Angeles, sur le titre «When I’m Gone».

• Body Count. «Carnivore», dispo. (Century Media).

(Cédric Botzung/L'essentiel)