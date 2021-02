Pink va sortir la chanson devenue virale de sa fille

Pour sa toute première publication sur TikTok, le 8 février 2021, Pink a fait très fort. La vidéo de sa fille Willow qui chante dans la cuisine un extrait d’un inédit intitulé «Cover Me In Sunshine» a été regardée plus de 4 millions de fois. Trois jours plus tard, la chanteuse a annoncé que ce morceau, enregistré en duo, sortirait officiellement le 12 février 2021.

Pour l’heure, on ne sait pas si la monétisation de ce single était prévue de longue date, auquel cas l’Américaine de 41 ans peut remercier sa puce de 9 ans pour le gigantesque coup de pub, ou si c’est la viralité de la vidéo qui a poussé à la commercialisation. Sur Instagram, Pink a simplement confié qu’elle pensait à l’origine dévoiler ce titre à la Saint-Valentin «pour faire un gros câlin et un baiser à tous». Son dernier tube en date, «Walk Me Home», remonte à 2019.

(L'essentiel/jde)