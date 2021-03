Quand une star d'Hollywood chante Pomme

«La véritable raison pour laquelle je prends des cours de français c’est pour pouvoir chanter de jolies chansons comme ça»: Brie Larson, sans fard, en survêtement, les cheveux négligemment attachés, guitare à la main, a publié une vidéo d'elle reprenant une chanson de Pomme, «Je sais pas danser».

Une jolie performance regardée plus de 700 000 fois sur Twitter et 280 000 fois sur Instagram. «Oh mon cœur a explosé», a répondu Pomme sur les réseaux. «Ton français et ta voix sont incroyables», a-t-elle ajouté.

Engagées

Les deux femmes ont de nombreux points communs: outre le fait d'avoir été reconnues par leurs pairs - Brie Larson a reçu l'Oscar de la meilleure actrice en 2016 pour son rôle dans «Room» et Pomme a été sacrée meilleure artiste féminine aux dernières Victoires de la musique - ce sont des femmes engagées. L'Américaine et la Française militent activement pour l'égalité des sexes et défendent les droits des victimes d'agressions sexuelles.

Ainsi, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la première leur a demandé quels seraient leurs conseils pour les jeunes filles d'aujourd'hui, quand la deuxième a écrit une lettre bouleversante aux petites filles nées le 8 mars 2021.

(mc/L'essentiel)