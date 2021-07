Lellouche règlerait ses comptes avec Bensetti

Camille Lellouche aurait-elle du mal à digérer ce qu’elle a vécu avec Rayane Bensetti? Fort possible. Jeudi 22 juillet 2021, l’humoriste et chanteuse a dévoilé sur Instagram son nouveau single, «Fumette», accompagné d’un clip. Les paroles de la chanson ont aussitôt retenu l’attention de ses fans. Ils sont convaincus que l’artiste s’adresse directement au comédien qui l’aurait blessée. «J’vais pas me casser la tête avec tes disquettes. Arrête la fumette, ça te rend bête», peut-on entendre chanter Camille. «Faut assumer quand on merde, s’excuser quand on merde. Je sais bien ce que tu dis, mais tu te prends pour qui? Qui me met dans son lit doit assumer ses dires. Moi, je ne t’ai rien demandé, je ne t’ai rien imposé. C’est toi qui m’as fait miroiter.»

Si la Française de 35 ans ne s’est pas exprimée plus précisément sur ce titre, tout porte à croire qu’elle règle ses comptes avec l’acteur de «Clem» qu’elle a fréquenté il y a quelques mois. Les deux avaient choqué la Toile dans une courte vidéo parue sur les réseaux sociaux, le 7 avril 2021, où ils passaient une soirée avec des amis. On y voyait l’acteur fumer «un tamien» (NDLR: cannabis). «Je suis avec la famille», avait-il lancé face à la caméra. Ce à quoi Camille lui avait répondu: «Heu... Je te suce quand même hein!» avant d’échanger un baiser langoureux avec lui.

Par la suite, Rayane, que l’on disait alors en couple avec Denitsa Ikonomova, avait fait son mea culpa dans une story Instagram. «Je réalise que tout ce que je fais affecte les personnes autour de moi. Je voudrais donc prendre ce temps pour m’excuser des choses que j’ai faites et des choses qui ne sont pas encore arrivées», avait-il dit. Si le Français de 28 ans est aujourd’hui célibataire, la danseuse de «Danse avec les stars», qui a arrêté de le suivre sur les réseaux sociaux, a été récemment vue dans une soirée sur le toit de la Grande Arche de la Défense à Paris avec le danseur Brahim Zaibat, ex de Madonna.

(L'essentiel/lja)